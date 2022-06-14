Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada

14.06.2022 12:28
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada

EDİRNE'de, bazı iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

EDİRNE'de, bazı iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si, tutuklandı. Bir iş yerinin kurşunlandığı anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'tefecilik', 'ihaleye fesat karıştırma', 'yağma-gasp', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalandı, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Kentte son günlerde bazı iş yerleri ve otoparkın kurşunlanmasıyla ilgili yapılan çalışmada da çok sayıda güvenlik kamerası kaydı incelenmeye alındı. Şüphelilerin, daha önce operasyon düzenlenen ve 6 kişinin tutuklandığı grubun üyesi oldukları belirlendi. Polis, adreslere düzenlediği operasyonlarda, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden Türkün D. ile Özgür S. tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir iş yerinin kurşunlandığı anların ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.


Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada
YORUMLAR
500
Gaziantep'te çalıntı kabloyla yakalanan 2 şüpheli yakalandı Gaziantep'te çalıntı kabloyla yakalanan 2 şüpheli yakalandı Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:46:50. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de iş yerinin kurşunlanması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement