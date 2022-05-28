Edirne'de iş yerlerine yönelik gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de iş yerlerine yönelik gıda denetimi yapıldı

28.05.2022 10:42
Edirne'de iş yerlerine yönelik gıda denetimi yapıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerini sürdürüyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri kent genelindeki iş yerlerini denetledi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler, fiziki ve hijyenik şartları başta olmak üzere farklı açılardan incelendi.

İşletmelerin gıda mevzuatına uygunluğu kontrol edilirken, rutin denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

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