Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.D idaresindeki 22 S 0152 plakalı servis minibüsü, Kemalköy yakınlarında R.U'nun kullandığı 22 S 0276 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada minibüslerde bulunan işçilerden H.O, A.T, M.T ve B.A yaralandı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika