Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

06.04.2022 13:50
Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D idaresindeki 22 S 0152 plakalı servis minibüsü, Kemalköy yakınlarında R.U'nun kullandığı 22 S 0276 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada minibüslerde bulunan işçilerden H.O, A.T, M.T ve B.A yaralandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı Anadolu Ajansı 102 yaşında Anadolu Ajansı 102 yaşında

Kemalköy, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:57:34. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement