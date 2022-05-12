Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı - Son Dakika

Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı

EDİRNE - Edirne'de fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki servis minibüsü alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre yangın, Edirne'nin merkez ilçesine bağlı Avarız Köyü yakınlarında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Sinan Sayan idaresindeki 22 S 0055 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. Sürücüsünün durumu erken fark etmesi üzerine minibüsü durdurarak yolcuları indirdi. Saniyeler içinde alevlere teslim olan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.