Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı - Son Dakika
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Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı

12.05.2022 22:48

Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı Edirne'de fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki servis minibüsü alev topuna döndü Edinilen bilgiye göre yangın, Edirne'nin merkez ilçesine bağlı Avarız Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı

EDİRNE - Edirne'de fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki servis minibüsü alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre yangın, Edirne'nin merkez ilçesine bağlı Avarız Köyü yakınlarında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Sinan Sayan idaresindeki 22 S 0055 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. Sürücüsünün durumu erken fark etmesi üzerine minibüsü durdurarak yolcuları indirdi. Saniyeler içinde alevlere teslim olan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı

YORUMLAR
500
Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı İçerisinde küçük çocuğun bulunduğu otomobilin freni boşaldı, korku dolu anlar böyle görüntülendi İçerisinde küçük çocuğun bulunduğu otomobilin freni boşaldı, korku dolu anlar böyle görüntülendi Biyokütle Enerji Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı Biyokütle Enerji Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Minibüs, Fabrika, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı - Son Dakika
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