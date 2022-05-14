Edirne'de İŞKUR'dan engellilere yönelik "iş kulübü" eğitimi - Son Dakika
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Edirne'de İŞKUR'dan engellilere yönelik "iş kulübü" eğitimi

14.05.2022 13:09
Edirne'de İŞKUR'dan engellilere yönelik "iş kulübü" eğitimi

Edirne Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl MüdürlüğünceEngelliler Haftası'nda iş kulübü eğitimleri gerçekleştirildi.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce

Engelliler Haftası'nda iş kulübü eğitimleri gerçekleştirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, iş kulüplerinin kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, öğrenciler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon artırmayı ve yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programı olduğu belirtildi.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu'nun Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik eğitim gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İŞKUR'un engellilere yönelik hizmetleri, etkili iletişim, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri konularından oluşan iş kulübü eğitimi gerçekleştirilmiş ve eğitim sonunda katılımcılara İl Müdürü Şengül Çildam tarafından sertifikaları takdim edilmiştir.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş kulübü kapsamında 2018 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Pandemi sürecine kadar yüz yüze devam eden faaliyetlerimiz, pandemi sürecinde online olarak devam etmiştir. Şu anda hem online hem de yüz yüze olarak faaliyetlerimiz devam etmektedir. İş kulübü eğitimlerimizden faydalanmak isteyenler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak eğitimlerimize katılabileceklerdir."

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Engelliler Haftası, Pandemi, Edirne, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de İŞKUR'dan engellilere yönelik 'iş kulübü' eğitimi - Son Dakika


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