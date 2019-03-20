Son Dakika Haberleri: Edirne'de 'İşkur Kampüste' Programı Gerçekleşti

Edirne'de 'İşkur Kampüste' Programı Gerçekleşti

31 dakika önce

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi ve İŞKUR Edirne İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan "İŞKUR kampüste" programı gerçekleşti.

Edirne'de 'İşkur Kampüste' Programı Gerçekleşti, System.String[]
Edirne'de, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi ve İŞKUR Edirne İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan "İŞKUR kampüste" programı gerçekleşti.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen programa katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp öğrencilerle bir araya geldi. Genç istihdamı ve gençlerin iş hayatına yönelik sorulanın yanıtlandığı programda Vali Canalp'e Trakya Üniversitesi Rektörü Prof Dr Erhan Tabakoğlu ve İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam eşlik etti. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi, İŞKUR, Edirne, Güncel
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