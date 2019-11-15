Son Dakika Haberleri: Edirne'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Son Dakika Güncel Edirne'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Edirne'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

7 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Edirne'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Cuma namazı sonrası Eski Cami önünde bir araya gelen dernek üyeleri, Türkiye ve Filistin bayrakları açarak, İsrail'i protesto etti.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 30'dan fazla Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in Filistin topraklarını kan gölüne çevirdiğini belirten İriş, "İsrail demek, soykırım, katliam, terör ve vahşet demektir. İsrail hafta içerisinde yine bir katliam yaptı. Abluka altındaki Gazze'yi bombalayarak 30'dan fazla kardeşimizi şehit etti." dedi.

İsrail'in yaptıklarının kabul edilemez olduğunu ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"İsrail'e karşı tüm İslam ülkeleri birlikte hareket etmelidir. İsrail ve siyonizme karşı etkin ve organize hareket edilmelidir. İslam ülkelerini, İsrail konusunda daha ciddi adımlar atmaya davet ediyoruz. Bu coğrafyada huzur ve barışı getirecek adımlar, ABD ve İsrail ile atılamaz. Huzur ve barış ancak İslam ülkeleri ve ezilen tüm ülkelerdeki hak ve adalet ekseninde birlikte hareket etmekle olur."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tampon bölgede 5 gündür bekleyen DEAŞ'lı terörist geceyi minibüste geçiriyor
Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]