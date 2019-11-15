Edirne'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Cuma namazı sonrası Eski Cami önünde bir araya gelen dernek üyeleri, Türkiye ve Filistin bayrakları açarak, İsrail'i protesto etti.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 30'dan fazla Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in Filistin topraklarını kan gölüne çevirdiğini belirten İriş, "İsrail demek, soykırım, katliam, terör ve vahşet demektir. İsrail hafta içerisinde yine bir katliam yaptı. Abluka altındaki Gazze'yi bombalayarak 30'dan fazla kardeşimizi şehit etti." dedi.

İsrail'in yaptıklarının kabul edilemez olduğunu ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"İsrail'e karşı tüm İslam ülkeleri birlikte hareket etmelidir. İsrail ve siyonizme karşı etkin ve organize hareket edilmelidir. İslam ülkelerini, İsrail konusunda daha ciddi adımlar atmaya davet ediyoruz. Bu coğrafyada huzur ve barışı getirecek adımlar, ABD ve İsrail ile atılamaz. Huzur ve barış ancak İslam ülkeleri ve ezilen tüm ülkelerdeki hak ve adalet ekseninde birlikte hareket etmekle olur."