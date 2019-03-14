Son Dakika Haberleri: Edirne'de "İstihdam Seferberliği 2019" Programı Anlatıldı

Edirne'de "İstihdam Seferberliği 2019" Programı Anlatıldı

57 dakika önce

Edirne'de, "İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında kapsamında toplantı düzenlendi.

Edirne'de
Edirne'de, "İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında kapsamında toplantı düzenlendi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde gerçekleşen toplantıda iş insanları ve firma yetkilerine program kapsamında sağlanan fırsatlar anlatıldı.

ETSO'da düzenlenen toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Şube Müdürü Alper Şener, program kapsamında sunulan teşvik paketiyle ilgili bilgiler verdi.

"Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla hayata geçirilen programın önemli avantajlar içerdiğini belirten Şener, farklı alanlarda birçok teşvik modelinin uygulamaya geçirildiğini aktardı.

Toplantıya, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, kurum müdürleri, iş insanları ve firma temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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