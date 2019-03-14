Son Dakika Haberleri: Edirne'de İstihdam Seferberliği Toplantısı

Edirne'de İstihdam Seferberliği Toplantısı

44 dakika önce

İstihdam Seferberliği 2019 tanıtımı ve İstihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

Edirne'de İstihdam Seferberliği Toplantısı, System.String[]
İstihdam Seferberliği 2019 tanıtımı ve İstihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 tanıtımı ve İstihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) konferans salonunda, Vali Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

İŞ-KUR Edirne Şube Müdürü Alper Şener, Trakya Bölgesi oda ve borsa başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum toplu örgütleri başkanları, Edirne işverenleri ve temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlatılan 2019 yılı İstihdam Seferberliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde başlatılan bu seferberlik, tüm Türkiye'de ilan edildi ve program başarıyla devam etmektedir" dedi.

Şener, başlıklar altında teşviklerin neler olduğunu, imkanlardan nasıl faydalanılacağını açıkladı ve istihdam teşviklerini üç aylık ücret desteği, ilave istihdam teşviki, asgari ücret desteği, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki, 5 puanlık indirim teşviki, ilave 6 puanlık indirim teşviki olarak sıraladı.

Üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençleri kapsayan projeye ilişkin Şener, "İşverenin zorunlu istihdam süreci tamamlandıktan sonra program katılımcılarının 12 ay süreyle istihdam edileceğine dair taahhüt vermesi ve yeni bir sözleşme imzalaması durumunda; istihdam edilecek bu kişiler için zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin 550'si, sonraki 12 için ise net asgari ücretin 525'i tutarında destek sağlanacaktır. 30 Nisan 2019'a kadar başlatılacak işbaşı eğitim programları için geçerli olacaktır" dedi.

Vali Canalp başkanlığında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İş Kur İl Müdürü Şengül Çildam, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale'nin konuşmacı olarak katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:01 Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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