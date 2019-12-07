Edirne'de işyeri deposunda çıkan yangında inşaat malzemeleri zarar gördü

EDİRNE'de bir iş yerinin deposunda, kaynak yapıldığı sırada çıktığı düşünülen yangında, çok sayıda inşaat malzemesi zarar gördü.

Dilaverbey Mahallesi Darülhadis Caddesi'nde Hakan Y.?ye ait bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Kaynak yapıldığı sırada depodaki parkelerin alev aldığı düşünülen yangında alevler, diğer malzemelere de sıçradı. ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını diğer iş yerlerine de sıçramadan söndürdü.

Yangında, çok sayıda malzeme ve depoda zarar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.