Edirne'de "İyi Dilek Bahçesi"nde dikilen fidanlara dilek plakaları asıldı - Son Dakika

Edirne'de, Trakya Üniversitesi ve TEMA üyeleri işbirliğinde oluşturulan "Genç TEMA İyi Dilek Bahçesi"nde dikilen fidanlara dilek plakaları asıldı.

Üniversitenin Balkan Yerleşkesi'nde oluşturulan bahçeye, üniversite çalışanları, öğrenciler ve TEMA üyeleri fidanlar dikti.

"İyi Dilek Bahçesi" ismini yaşatmak amacıyla dikilen her fidan üniversitenin birimlerine emanet edildi.

"Hiçbir balığın zehirlenmediği canlı yaşamı diliyoruz", "Doğaya muhtaç olduğumuzu hep hazırlamamızı diliyoruz", "Gitgide ısınmayan bir dünya diliyoruz" gibi birçok dileğin yazılı olduğu plakalar fidanlara asıldı.

Organizasyona, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.