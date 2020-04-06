Edirne'de izinsiz dezenfektan satan iş yeri hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Edirne'de internet üzerinden izinsiz dezenfektan satan iş yeri hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası, yetki ve izin belgesi olmadan internet üzerinden dezenfektan satışı yapan bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 29 kilo 550 gram toz katkısız kimyasal dezenfektan ile 15 litre sıvı dezenfektan ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.