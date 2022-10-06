Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir arazide Hint keneviri ekili olduğu bilgisine ulaştı.

Edirne 'de jandarma ekiplerince bir arazide ekili halde tespit edilen 26 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de bir arazide ekili halde bulunan 26 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.