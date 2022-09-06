Edirne'de jandarma kanadı kırılan leyleğe sahip çıktı - Son Dakika
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Edirne'de jandarma kanadı kırılan leyleğe sahip çıktı

06.09.2022 09:11
Edirne'de jandarma kanadı kırılan leyleğe sahip çıktı

Edirne'de jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan leylek, tedavisi için DKMP Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan leylek, tedavisi için DKMP Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Gala Gölü Milli Parkı çevresindeki denetiminde yaralı bir leylek gördü.

Kanadı kırık olduğu tespit edilen leylek jandarma ekiplerince muhafaza edildi.

Yaralı leylek, tedavisi için DKMP Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de jandarma kanadı kırılan leyleğe sahip çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de jandarma kanadı kırılan leyleğe sahip çıktı - Son Dakika
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