Edirne'de jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ekipler 44 berber, 45 ticari taksi, 4 pazar yeri, 28 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 233 kıraathane, 60 lokanta, sahil alanlarındaki 32 park ve piknik alanı, 4 konaklama tesisi, 6 dernek, 1 düğün ve nikah mekanı, 5 internet kafe, 70 açık alan, 75 cami olmak üzere 630 yerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda 3 kıraathaneye, 2 bin 700 lira ceza uygulandı. Ayrıca vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirildi.