Edirne'de "Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" sergisi açıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi ve Edirne Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğinde "Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" sergisi açıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'ndeki serginin açışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele ruhunu temsil ettiğini belirtti.

İstiklal Marşı'nın her mısrasında tarih, medeniyet ortak vatan ve bayrak aşkı olduğunu aktaran Soytürk, "Anadolu'nun dört bir yanında devam eden Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi eserdir. İstiklal Marşı, zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan direnişin destanıdır. Milli Mücadelenin ruhunu temsil eden, sadece lafta değil manası ve hakikatiyle her an yaşanan coşku ve heyecandır." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı. Doç. Dr. Nurten Çetin de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Çetin, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Sergini açılışına, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ve akademisyenler katıldı.

Sergi, 25 Ocak'a kadar 10.00-16.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.