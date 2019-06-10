Edirne'de kaçak Bitcoin düzeneği yakalandı
3 saat önce
Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak elektrikle üretilen Bitcoin düzeneği ele geçirildi.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:11 Kaynak: AA
'nin Meriç
ilçesinde kaçak elektrikle üretilen Bitcoin düzeneği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ihbar üzerine Kavaklı
köyünde A.Ö'nün evinde arama yaptı. Aramada, evin yanındaki trafodan kaçak çekilen kablolarla Bitcoin üretimi yapılan bilgisayara elektrik sağlandığı tespit edildi.
Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili A.Ö. hakkında işlem yapılırken düzeneği kuranın, ev sahibinin akrabası O.B. olduğu ve şahsın Bursa
'nın Bandırma
ilçesinde bulunduğu belirlendi.
Bitcoin üretilen düzeneğe el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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