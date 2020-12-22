Edirne'de kaçak çay, sigara kağıdı ve içki ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 36 kilo 650 gram damiana çayı, 240 bin sigara kağıdı ve 4,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban gişelerinde şüphe üzerine N.A'nın kullandığı aracı durdurdu.

Araçta iki çuval içerisinde 36 kilo 650 kilogram damiana çayı, 240 bin sigara kağıdı ve 4,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.