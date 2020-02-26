Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 8 kişi yaralandı.



Kaza, Çalıköy - Uzunköprü karayolu üzerindeki Dörtyol kavşağında meydana geldi. Çalıköy'den, Uzunköprü yönüne giden otomobil, Dörtyol kavşağında kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan uyruklu 8 kaçak göçmen yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. - EDİRNE