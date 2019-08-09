Son Dakika Haberleri: Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari araç kaza yaptı: 10 yaralı
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Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari araç kaza yaptı: 10 yaralı

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu hafif ticari aracın kavşağa ve su kanalına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari araç kaza yaptı: 10 yaralı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu hafif ticari aracın kavşağa ve su kanalına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Sürücü ise kazanın ardından yaya olarak kaçtı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Keşan- İpsala karayolu üzerindeki Beyendik kavşağında meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 YB 2216 plakalı hafif ticari araç, Beyendik kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kavşağa daha sonra ise su kanalına çarptı. Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan ve Bangladeş uyruklu 10 kaçak göçmen yaralandı. Sürücüsü ise kazanın ardından yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kaçan sürücüsünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.


Yunanistan, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:55 Kaynak: DHA
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