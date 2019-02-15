Edirne'de Kaçak İçki Operasyonu

Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 73 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 73 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı. Aramalarda, gümrük kaçağı 73 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Olayla ilgili S.T.B'ye 5670" sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.



Ele geçirilen kaçak içkilere de el konuldu.

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