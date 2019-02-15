Son Dakika Haberleri: Edirne'de Kaçak İçki Operasyonu

Edirne'de Kaçak İçki Operasyonu

9 dakika önce

Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 73 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 73 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı. Aramalarda, gümrük kaçağı 73 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili S.T.B'ye 5670" sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Ele geçirilen kaçak içkilere de el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:21 Kaynak: AA

İspat Cami Mahallesi, Keşan, Güncel
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