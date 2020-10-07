Edirne'de kaçak içki, sigara ve çay ele geçirildi - Son Dakika

EDİRNE'de, jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 17 bin 760 lira değerinde gümrük kaçağı içki, sigara, tütün ve çay ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Eskikadın köyünde bir şüphelinin evinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 17 bin 760 lira değerinde 185 litre içki, 3 karton sigara, 12 kutu tütün ve 3 kilo çay ele geçirdi. Kaçak malzemelere el konulurken, şüpheli ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.