Edirne'de kaçak içki ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de kaçak içki ve tütün ele geçirildi

10.04.2022 13:03
Edirne'de kaçak içki ve tütün ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve tütün ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve tütün ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde iki ev ve bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 55 şişe kaçak içki, 8 kilogram açık kıyılmış tütün, 23 kutu TAPDK belgesi olamayan nargile kömürü, 10 kutu sarma sigara, 20 kutu makaron, sigara sarma makinesi ile kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Edirne, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kaçak içki ve tütün ele geçirildi - Son Dakika


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