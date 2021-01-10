Edirne'de kaçak toplanan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de kaçak toplanan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi

10.01.2021 17:53
Edirne'de kaçak toplanan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktada bir teknede arama yaptı.

Teknede, toplanması ve satışı yasak 1,5 ton kum midyesi bulundu.

Tekneyi bırakıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yunanistan'a götürülmek istendiği belirlenen midyeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

Yunanistan, Hisarcık, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kaçak toplanan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika


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