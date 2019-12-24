Edirne'de kaçak toplanan 15 ton kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika

Operasyonlar kapsamında yakalanan 12 kişiye toplam 20 bin lira ceza verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen midyeleri denize bıraktı.

Ekiplerin son 1 ayda düzenlediği 12 operasyonda toplaması ve satışı yasak olan 15 ton kum midyesi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, midye kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını artırdı. Kaçak yolla toplanan midyelerin yasa dışı yollarla Yunanistan 'a kaçırılmasının önlenmesi için operasyonlar düzenlendi.

Edirne 'nin Enez ilçesinde, bir ayda toplaması ve satışı yasak 15 ton kum midyesi ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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