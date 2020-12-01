Edirne'de kaçak toplanan 3 ton kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 3 ton kum midyesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Yayla Limanı yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 131 çuval içinde kaçak toplanan 3 ton kum midyesi ele geçirildi.
Kum midyeleri, denize bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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