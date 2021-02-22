Edirne'de kaçak toplanan 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi - Son Dakika

Türkiye 'de çok rağbet görmese de Akdeniz mutfaklarında ilgi çekmesi nedeniyle kentte kum midyesi kaçakçılığının son yıllarda arttığı belirtiliyor.

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti