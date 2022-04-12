Edirne'de kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi

12.04.2022 08:53
Edirne'de kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi

Edirne'de 8 kilogram kaçak tütün, 20 kutu makaron ve çok miktarda tütün malzemesi ele geçirildi.

Edirne'de 8 kilogram kaçak tütün, 20 kutu makaron ve çok miktarda tütün malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.G'nin iş yeri ve evinde arama yaptı.

Aramada sigara sarma makinesi, 8 kilogram kaçak tütün, 20 kutu makaron ve çok miktarda tütün malzemesi bulundu.

Şüpheli H.G'ye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Edirne, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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