Edirne'de kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika

Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde çok sayıda kaçak cep telefonu, cep telefonu aksesuarları ve bilgisayar aksesuarları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, sürücülüğünü S.Ö. isim şahsın yaptığı bir araçta, 40 adet herhangi bir faturası ve belgesi bulunmayan değişik marka ve modellerde tuşlu cep telefonu olmak üzere; 3 bin 500 adet herhangi bir faturası ve belgesi bulunmayan değişik marka ve modellerde cep telefonu aksesuarları, bilgisayar aksesuarları, hoparlör, mikrofon ele geçirildi.

Söz konusu olayla ilgili şüpheliler S.Ö. ve R.Y. isimli şahıslar gümrük kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE