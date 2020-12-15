Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi

15.12.2020 12:02
Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi, System.String[]

Edirne'de, Sırbistan'a giden iki araçta 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi.

Edirne'de, Sırbistan'a giden iki araçta 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM gişeleri yol arama ve kontrol noktasında İstanbul'dan Sırbistan'a giden şüpheli iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürülmesi planlanan çeşitli cins ve markalarda parfüm olduğu tespit edildi.

Her iki araçta 5 bin 164 parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi
Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi
Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi

TEM Otoyolu, İstanbul, Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika


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