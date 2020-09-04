Edirne'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Keşan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulü satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
İlçede 14 iş yerinde yapılan aramalarda 107 kilogram kaçak tütün, 20 bin 920 doldurulmuş makaron, 13 kilo nargile tütünü, 1 elektronik sigara, 1 sigara sarma makinesi ele geçirdi.
Operasyonda 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:07 - Kaynak: AA
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