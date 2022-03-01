Edirne'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda içki ve sigara yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda içki ve sigara yakalandı

01.03.2022 10:34
Edirne'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda içki ve sigara yakalandı

Edirne'de, 32 şişe kaçak içki, 60 paket sigara ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edirne'de, 32 şişe kaçak içki, 60 paket sigara ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada 32 şişe kaçak içki 60 paket sigara ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün bulundu.

Şüpheliler M.C. ve N.K'ye "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda içki ve sigara yakalandı - Son Dakika


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