Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kompresör ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kompresör ve tütün ele geçirildi

11.03.2022 12:58
Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kompresör ve tütün ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş makinesi ve tütün ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş makinesi ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine belirlenen adreste arama yaptı.

Aramada 2 kompresör, 25 kilogram tütün, 80 paket sarma sigara, 3 sigara sarma makinesi ve 40 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili S.S'ye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Edirne, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kompresör ve tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kompresör ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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