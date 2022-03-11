Edirne'de kaçakçılık operasyonunda kompresör ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş makinesi ve tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine belirlenen adreste arama yaptı.
Aramada 2 kompresör, 25 kilogram tütün, 80 paket sarma sigara, 3 sigara sarma makinesi ve 40 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili S.S'ye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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