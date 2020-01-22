Edirne'de kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi - Son Dakika

Edirne'de kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi

6 saat önce

Edirne'nin Havsa İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle Türk İdareciler Derneği tarafından yılın en başarılı idarecilerinden seçilerek, Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülüne layık görüldü.

Edirne'de kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi, System.String[]

Edirne'nin Havsa İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle Türk İdareciler Derneği tarafından yılın en başarılı idarecilerinden seçilerek, Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülüne layık görüldü.


26 Ekim 2018 tarihinde Edirne'nin Havsa İlçe Kaymakamı olarak göreve başlayan Neslihan Kısa, kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği millet kıraathanesi, birçok köyde çok amaçlı salon, çocuk parkı kurulumları, yol iyileştirme hizmetleri kapsamında parke taşı döşenmesini sağladı. Çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, şehit aileleri ve gazileri bir araya getiren programları hayata geçirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın aracılığıyla 125 ihtiyaç sahibi ailenin her gün yemek ihtiyacını gidermiş, Temiz Eller Projesi kapsamında da temizliğini kendisi yapamayacak durumda olan yardıma muhtaç kişilerin evlerinin temizlik ihtiyaçlarını kurduğu ekip ile yapılmasını sağladı.


Havsa'nın köylerine ve mahallelerine bizzat giderek vatandaşlar ile buluşan Kaymakam Kısa; sıkıntıları yerinde dinleyerek, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu hissettirdi.


Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa; 2019 yılı içerisinde yapmış olduğu bu başarılı çalışmalar ve hayata geçirmiş olduğu projeler nedeniyle Türk İdareciler Derneği tarafından yılın en başarılı idarecilerinden seçilerek, Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülüne layık görüldü ve 10 Ocak İdareciler Günü'nde ödülü kendisine takdim edildi. - EDİRNE

Edirne, Havsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti
Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:53:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]