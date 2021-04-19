"Mercan Seferberliği"nde fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Edirne'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Edirne Valiliği koordinasyonunda Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in katılımıyla gerçekleşen "Mercan Seferberliği" etkinliği çerçevesinde Tunca Nehri kıyısındaki 10 dönümlük araziye 1150 farklı türde fidan dikildi.

Ayten Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların toplumun en önemli yapı taşı olduğunu söyledi.

Kadınlara gereken değerin verilmesi gerektiğinin altını çizen Canalp, şunları kaydetti:

"Hem 8 Mart dolayısıyla hem de kadınlarımızı her zaman hatırladığımızı göstermemiz adına bu ormanı oluşturmak istedik. Bir ülkenin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceğinin olması için kadınlarımızın şiddetten uzak, saygı ve değer gördüğü bir hale getirmeliyiz. Ülkemizin geleceği ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bunu yapmamız çok önemli."

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da kadın istihdamının artırılması ve kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Fidan dikim etkinliğine Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, kadınlar ve öğrenciler katıldı.