Edirne'de kadını darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde dini nikahla yaşadığı kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğüne başvuran Y.A, dini nikahla yaşadığı İ.Y'den kendisini darbettiği ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, İ.Y'yi Büyük Cami Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.

Şüphelinin evindeki aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 48 mermi bulundu.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İ.Y, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.