Edirne'de kadınlar "Hıdırellez tacı" tasarladı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de kadınlar "Hıdırellez tacı" tasarladı

05.05.2022 14:13

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Edirne Kent Müzesi'nde "Hıdırellez tacı" yapım atölyesi düzenlendi.

Kakava- Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Edirne Kent Müzesi'nde "Hıdırellez tacı" yapım atölyesi düzenlendi.

Kent Müzesi bahçesinde bir araya gelen kadınlar, bahar çiçeklerinden oluşan taçlar yaptı.

Etkinliklere katılacak kadınlar renk renk taçlar tasarladı.

Edirne Kent Müzesi personeli Gizem Ateşçidir, gazetecilere, Sarayiçi'nde yakılacak şenlik ateşi öncesi hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Renkli bir etkinlik düzenlendiğini belirten Ateşçidir, "Şenlikler taçsız olmaz diyerek bir atölye düzenledik. Herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğe güzel ilgi var. Farklı renklerdeki çiçeklerden oluşan taçları hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de kadınlar Hıdırellez tacı tasarladı
Edirne'de kadınlar Hıdırellez tacı tasarladı
Edirne'de kadınlar Hıdırellez tacı tasarladı
Edirne'de kadınlar Hıdırellez tacı tasarladı
Edirne'de kadınlar Hıdırellez tacı tasarladı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Edirne Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı Son Dakika | Edirne Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı Hıdırellez dilekleri Akdeniz'le buluşuyor Hıdırellez dilekleri Akdeniz'le buluşuyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kadınlar 'Hıdırellez tacı' tasarladı - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de kadınlar "Hıdırellez tacı" tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement