Edirne'de kadınlar ipek böceği kozasından gelin ve damat süsü üretiyor - Son Dakika
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Edirne'de kadınlar ipek böceği kozasından gelin ve damat süsü üretiyor

05.03.2022 15:30
Edirne'de kadınlar ipek böceği kozasından gelin ve damat süsü üretiyor

Edirne'de kooperatif üyesi kadınlar gelin ve damadın kullandığı süs eşyalarını ipek böceği kozasından imal ediyor.

Edirne'de kooperatif üyesi kadınlar gelin ve damadın kullandığı süs eşyalarını ipek böceği kozasından imal ediyor.

Valilik Sosyal Hizmet Merkezi Umurbey Ek Hizmet Birimi'nde çalışmalarını yürüten kadınlar yurt içi ve dışından aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Sınırlı Sorumlu Valide Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar ipek böceği kozasında gelin tacı ve damat yaka süsü yapıyor.

Edirne Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Şükrüye Bilgiç, AA muhabirine, kooperatife üye 35 kadınla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kadınların üretmeye devam ettiğini belirten Bilgiç, "Konfeksiyon ve el emeği ürünler atölyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. El emeği ürünleri atölyesinde hediyelik eşya ürünleri yapıyoruz. Bu ipek böceği kozasından aksesuar olarak kullanılan yaka iğnesi süsü yapıyoruz." diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sipariş aldıklarını ifade eden Bilgiç, talebe yetişmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bilgiç, kadınlara destek olan Valiliğe ve tüm kurum müdürlerine teşekkür etti.

Kooperatifin yönetim kurulu üyesi Pınar Ersaçmış da kadın emeğini ön plana çıkaran işler yaptıklarını belirtti.

Kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunduğunu dile getiren Ersaçmış, "Biz de pazarda onlara bir pay arıyoruz, iş imkanı yaratıyoruz. Birçok sektöre üretim yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Üretimde yer alan kadınlardan Burcu Kurum ise ipek böceği kozasının içerisindeki kurumuş böceği çıkarıp kozaya makasla şekil verdiklerini ve boncukla süslediklerini anlattı.

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Halk Eğitimi Merkezi, Kooperatif, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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