Edirne'de kadınlar lösemili çocuklara yeni yıl hediyesi hazırladı - Son Dakika

Edirne'de kadınlar, lösemili çocuklara yeni yıl hediyesi olarak "uyku arkadaşı" oyuncağı hazırladı.

Edirne Belediyesi Kadın Emek Evi'nde bir araya gelen kadınlar, lösemi tedavisi gören çocuklara el emeği oyuncaklar dikti.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıla girerken lösemili çocukların yüzünü güldürmek için uyku arkadaşı oyuncağı hazırladıklarını söyledi.

Amaçlarının lösemili çocukları mutlu etmek olduğunu belirten Karaman, "Katılan tüm arkadaşlar içine konulacak malzemelerin ücretlerini kendi aralarında paylaşarak topladı. Herkes görev dağılımı yaptı. Kimisi kalıbı çiziyor, kimisi kesiyor, kimisi dikecek. Böylelikle ortaya sevgiyle bir şeyler çıkartmak istiyoruz. Lösemili çocuklara yeni yıl hediyesi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı da, üretim yapan kadınların lösemili çocuklar için özel yılbaşı hediyesi hazırladıklarını kaydetti.

Oyuncaklar, yılbaşında Trakya Üniversitesi Balkan Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklara düzenlenen etkinlikle hediye edilecek.