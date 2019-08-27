Son Dakika Haberleri: Edirne'de kadınlar tek yürek oldu: 'Kadına şiddete hayır'
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Edirne'de kadınlar tek yürek oldu: 'Kadına şiddete hayır'

1 saat önce

- Edirne'de kadınlar tek yürek oldu: 'Kadına şiddete hayır'EDİRNE - Edirne'de, kadınlar tek yürek olarak Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut cinayetini ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.

- Edirne'de kadınlar tek yürek oldu: 'Kadına şiddete hayır'

EDİRNE - Edirne'de, kadınlar tek yürek olarak Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut cinayetini ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Edirne Kadın Dayanışması platformu adına basın açıklamasını okuyan Edirne Belediye Meclis üyesi Nuray Geldi, 'Ölmek istemiyorum', 'anne lütfen ölme' sesleri artık duyulsun. Türkiye'nin gündeminde yine kadın cinayetleri var. Yıllardır kadınlar evli oldukları veya boşandıkları eşleri tarafından canice katlediliyorlar. Bu konuda Devlet yeterli önlemleri almadığı gibi, hakimler de takım elbise giyen veya pişmanlık dile getiren katiller hakkında çoğu kez iyi hal indirimi uyguluyor. Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlalidir" dedi.

"Kararlı bir devlet politikası uygulanması gerekir"

Geldi, "Türkiye 2011 yılında İstanbul'da imzaladığı 2014 Ağustos ayında yürürlüğe giren 'Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi-İstanbul Sözleşmesi' gereği kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek üzere tüm önlemleri almayı taahhüt etmiştir. Bu yükümlülüğün yerine getirmesi için kararlı bir devlet politikası uygulanması gerekir" diye konuştu.

Kadına şiddete yönelik protesto eylemine, Edirne Belediye Başkanlığı çalışanları, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Edirne'de yaşayan kadınlar katıldı.

Emine Bulut, Kırıkkale, Edirne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:29 Kaynak: İHA
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