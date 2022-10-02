Edirne'de kadınların kurduğu ritim grubu pazaryerinde konser verdi - Son Dakika
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Edirne'de kadınların kurduğu ritim grubu pazaryerinde konser verdi

02.10.2022 14:30

Edirne'de kadınların kurduğu Morİz Ritim Grubu pazaryerinde konser verdi.

Edirne'de kadınların kurduğu Morİz Ritim Grubu pazaryerinde konser verdi.

Üretici Kadınlar Pazarı'nda, Edirne Belediyesi Morİz Ritim Grubu sahneye çıktı. Kadınların oluşturduğu grup, 9/8'lik ritimlerle katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Pazara gelen kadınlar hem alışveriş yaptı hem de müzik eşliğinde oynadı.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Üretici Kadınlar Pazarı'nda emekçi kadınlara destek olmak amacıyla konser verdiklerini söyledi.

Üretici Kadınlar Pazarı'nın daha fazla duyulması ve bilinmesini istediklerini belirten Karaman, "Aynı zamanda önümüzdeki hafta Çiftçi Kadınlar Günü, bu güzel günü onlara da armağan ediyoruz." dedi.

Üretici Kadınlar Pazarı Temsilcisi Nezire Bilim de kadınların üreterek ev ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Pazarda sattıkları el emeği ürünlerin geliriyle çocuklarını okuttuğunu anlatan Bilim, Üretici Kadınlar Pazarı'nın açılmasına destek verenlere teşekkür etti.

Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise pazarın tanıtılması amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Pazarımızı ziyaret edenler burada hem kadın eli değmiş ürünlerimizi görecekler hem de sanatla buluşacaklar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, alışveriş, Karaman, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de kadınların kurduğu ritim grubu pazaryerinde konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de kadınların kurduğu ritim grubu pazaryerinde konser verdi - Son Dakika
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