Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali'ne vatandaşlar Türk kahvesi ikramıyla davet edildi - Son Dakika

Edirne'de vatandaşlar, hafta sonu düzenlenecek Edirne Kahve ve Çikolata Festivali'ne paket Türk kahvesi ikramıyla davet edildi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Saraçlar Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla son dönemde, şehrin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Festivallerin önemine değinen Soytürk, Kovid-19 salgını sonrası düzenlenen organizasyonların insan psikolojisine olumlu katkı yaptığını dile getirdi.

Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin UNESCO'da Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını anımsatan Soytürk, kahvenin Osmanlı padişahlarının ikramları arasında olduğunu belirtti.

Soytürk, 27 ve 28 Kasım'da Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin bulunduğu Eski Tren Garı'nda düzenlenecek festivalde, söyleşiler, cezve şampiyonlarının ve kahve kavurucuların sunumları, halk oyunları gösterileri, çocuklar için atölyeler ve konserler olacağını kaydetti.

Daha sonra Soytürk, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, müzisyenler eşliğinde vatandaşlara paketlenmiş Türk kahvesi ve festival programını dağıtarak davette bulundu.

Kahveli tatlılar yarışması ön elemesi yapıldı

Festivalde finali yapılacak "kahveli kokulu lezzetler" yarışmasının da ön elemesi Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Canalp, jüri ve katılımcılara başarı diledi.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen'in başkanlığında Emel Güler, Çağla Yumuk Mercan ve Gökhan Çekver'den oluşan jüri, yarışmacıların hazırladığı 30 tatlıyı tadarak değerlendirmeye tabi tuttu.

Finale kalacak 10 üründen ödüle layık görülenler, festivalin ikinci günündeki değerlendirme sonrası belirlenecek.