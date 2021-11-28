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Edirne'de "Kahve ve Çikolata Festivali" sürüyor - Son Dakika

Edirne'de "Kahve ve Çikolata Festivali" sürüyor

28.11.2021 09:22

Edirne'de düzenlenen "Kahve ve Çikolata Festivali" renkli etkinliklerle devam ediyor.

Edirne'de düzenlenen "Kahve ve Çikolata Festivali" renkli etkinliklerle devam ediyor.

Karaağaç Mahallesi'ndeki tarihi tren garında düzenlenen festivale aileleriyle gelen çocuklar, çikolata atölyesinin çalışmalarına katıldı.

Trakya Teknopark Cosmos Mutfak Atölyesi'nce hazırlanan mutfağa giren 50 çocuk, pasta şeflerinden çikolatalı kek yapmayı öğrendi.

Çocuklar kek yaparken mutfağın dışında bekleyen aileleri de onları camdan izledi.

Minik şefler eğlenerek yaptıkları çikolatalı keki kendileri yedi.

Doruk Dönmez (11), AA muhabirine, çikolatayı çok sevdiğini ve yemeye doyamadığını söyledi.

Arkadaşlarıyla çikolatalı kek yapmayı öğrendiğini belirten Dönmez, "Önce kekin hamurunu hazırladık, üzerine çikolata döküp yoğurduk ve sonra da süslemesini yaptık. Çok güzel ve lezzetli oldu." diye konuştu.

Arda Güneş de her gün çikolata yediğini belirterek, "Hayatımda en sevdiğim yiyecek çikolata. Çikolata yiyince çok mutlu oluyorum." dedi.

Ali (10) ve Mehmet (7) Kaşıkçı kardeşler de çikolatalı kek yapmayı öğrendiklerini ve eve gidince anne ve babalarına da yapacaklarını kaydetti.

Ada Mısra Kara (8) ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Çikolata tatlıdır, güzeldir ve mutluluk verir." dedi.

Nurdan Kıraç (10) eve gidince anne ve babasına çikolatalı kek yapacağını dile getirdi.

"Çikolatalı keki afiyetle yediler"

Pasta Şefi Hülya Haseki, festivalin eğlenceli etkinliklerde devam ettiğini söyledi.

Mutfak atölyesine katılan 50 çocuğun çikolatalı kek yaptığını belirten Haseki, "Çocuklar hem eğlendiler hem yoğurdular hem de çikolatayla çalıştılar. Süslediler ve sonrasında yaptıkları çikolatalı keki afiyetle yediler. Umuyorum ki evlerine gidince de tarifi aileleriyle yapıp bu eğlenceye devam edecekler." diye konuştu.

Bu arada, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dersliklerinde de "Evde kahve demlemeye başlama ve ekipman seçimi", "Bir fincan kahve" ve "Fincandan lezzetler" söyleşileri gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk tarafından söyleşiyi gerçekleştiren kahve uzmanlarına çikolata, cezve ve fincan figürünün yer aldığı teşekkür plaketi verildi.

Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali sürüyor
Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali sürüyor
Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali sürüyor
Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali sürüyor
Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali sürüyor

Çikolata Festivali, Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Kahve ve Çikolata Festivali' sürüyor - Son Dakika


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