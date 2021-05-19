Edirne'de kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 müşteri ve işletme sahibi hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika

Edirne'de bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 17 müşteri ve işletmeci hakkında tutanak tutuldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde de denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Sabuni Mahallesi Banka Sokak'taki bir iş merkezinde bulunan F.K'ye ait kahvehanede denetim yaptı.

Ekipler, kahvehanede oyun oynandığını, maske takılmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

İşletme sahibi ve 17 müşteri hakkında tutanak tutuldu.