Kampa giren yabancı güreşçiler, Türk sporcularla form tutuyor - Son Dakika

Türkiye'de güreşin önemli merkezlerinden Edirne, başarılı sporcuları, tesis imkanları ve ulaşım kolaylığı nedeniyle birçok Balkan ülkesinin ortak kamp için tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Çok sayıda milli güreşçinin yetiştiği Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığının sunduğu tesis imkanları her geçen gün artıyor.

Sporcuların kalitesi ve tesisleşmedeki başarı, Balkan ülkelerinin de dikkatini çekiyor. Birçok takım, sporcularının daha iyi güreşçilerle ortak kamp yapabilmesi için Edirne'yi tercih ediyor.

Son olarak Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova'dan güreş takımları, kamp için Edirne'yi seçti.

Kara: "İyi partnerlerle antrenman yapmak istiyorlar"

Edirne Sporcu Eğitim Merkezi Antrenörü Habil Kara, AA muhabirine, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova'dan 24 sporcunun katılımıyla 17 Ocak'ta ortak kampa başladıklarını söyledi.

Kadın sporcuların Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) tesislerinde, erkek güreşçilerin de Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalıştığını belirten Kara, Türk sporcularla birlikte 14-17 yaş grubunda toplam 47 kişinin kamp yaptığını ifade etti.

Pandemiden önce Edirne'de uluslararası turnuva düzenlediklerini anlatan Kara, şöyle devam etti:

"Bu turnuva Balkan ülkelerinin en kaliteli turnuvasıydı. Biz de zaman zaman Bulgaristan'a turnuvalara gidiyoruz. Orada görüldü ki bizim sporcularımız çok iyi performans gösteriyor. Sporcularımızın gösterdiği performans herkesin dikkatini çekti. Ben de hoca olarak her zaman iyi partnerlerle antrenman yapmak isterim. Onlar da bu nedenle bizleri tercih ediyor."

Her türlü imkana sahip olduklarını vurgulayan Kara, "Onlar da bu imkandan faydalanmak istiyor. Güzel bir ortak kamp oluyor. Çocuklarımız Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyor. Konuklarımız ise kendi ülkelerinin şampiyonalarına hazırlanıyor. Bu ülkelerle bizim iyi bir dostluğumuz var. Dolayısıyla bu dostluğumuzun ileride de devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yabancı antrenörler kamp imkanlarından memnun

Moldova Olimpiets Spor Kulübü Antrenörü Vasili Tatarli, Edirne'de kızlar ve erkeklerde çok iyi güreş partnerleri olduğu için bu kenti tercih ettiklerini dile getirdi.

Edirne'nin hazırlık yapmak için çok iyi imkanlara sahip olduğunu belirten Tatarli, "İlk defa geliyoruz. Bunun son olmayacağını düşünüyorum. Burayı çok beğendim. İmkanlar çok iyi." şeklinde konuştu.

Bulgaristan'dan Sliven Güreş Kulübü Antrenörü İvan İvanov da Edirne'nin Bulgaristan'a çok yakın olduğunu, dostlarının burada yaşadığını belirtti.

İyi bir hazırlık dönemi geçireceklerini düşündüğünü ifade eden İvanov, "Burada çok iyi çocuklar var, çok iyi hazırlanmışlar. Çok iyi partnerlik yapıyorlar. Onlar da kamp için bizim oraya gelirse sevinirim. Bulgaristan'da da iyi bir kamp yapacağımızı düşünüyorum. İlerisi için iyi dostluklar kurduğumuza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Güreş Milli Takımı ve Atlas Kallitheas Güreş Kulübü Antrenörü Mohsen Paryaei ise Edirne'nin kamp imkanlarından memnun olduklarını aktardı.

Türkiye'ye kamp için daha önce de geldiklerini belirten Paryaei, "Daha önce de İstanbul'a gelmiştim. Koşullar çok iyi. Burada müsabakalara çok iyi hazırlanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kamp 3 Şubat'ta sona erecek.