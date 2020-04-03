Son Dakika › Güncel › Edirne'de kamu kurumları düzenli olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Edirne'de kamu kurumları düzenli olarak dezenfekte ediliyor
6 saat önce
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürüyor.
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürüyor.
Edirne Valiliği koordinasyonunda yapılan çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, koronavirüs tehdidine karşı ilaçlanıyor.
Valilik koordinasyonundaki ekipler, dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmaları dikkatle yürütüyor.
Ekipler, tedbirler kapsamında kurumlardaki genel dezenfeksiyon işlemlerini yaparken çalışma odaları, asansör ve kapı girişleri gibi sık kullanılan alanları titizlikle dezenfekte ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:06 Kaynak: AA
Son Dakika Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı