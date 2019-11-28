Son Dakika Haberleri: Edirne'de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Edirne'de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

Edirne'de bir kamyonetin yanıcı madde yüklü tankere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Edirne'de bir kamyonetin yanıcı madde yüklü tankere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Kapıkule yolunda kontrolden çıkan Pavel Vasilev Pehlivanov'un yönetimindeki CB 6833 BT plakalı kamyonet, yurt dışına çıkmak için sırada bekleyen 41 YA 889 plakalı tankere arkadan çarptı.


Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ve jandarma ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü Pehlivanov'u güçlükle çıkardı.


Ambulansla Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bulgaristan uyruklu Pehlivanov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:42 Kaynak: İHA
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