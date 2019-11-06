Edirne'de kamyonet kasasında 30 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Edirne'de düzenlenen operasyonda 30 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Edirne'de düzenlenen operasyonda 30 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, İpsala ilçesinde bağlı Paşaköy'de bir kamyoneti dururdu.
Kamyonetin kasasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler yapılan kontrollerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü M.S, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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