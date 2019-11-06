Son Dakika Haberleri: Edirne'de kamyonet kasasında 30 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de kamyonet kasasında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de kamyonet kasasında 30 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de düzenlenen operasyonda 30 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Edirne'de kamyonet kasasında 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de düzenlenen operasyonda 30 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, İpsala ilçesinde bağlı Paşaköy'de bir kamyoneti dururdu.

Kamyonetin kasasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler yapılan kontrollerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü M.S, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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