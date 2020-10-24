Edirne'de kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kan bağışlayana 5 litre sıvı yağ hediye kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Keşan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kampanyada bugün ve yarın saat 19.00'a kadar Cumhuriyet Meydanı'ndaki kan bağışı çadırına kan bağışı yapacak ilk 300 kişiye 5 litre sıvı yağ hediye edilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kan bağışının insanlığına verilebilecek en güzel hediye olduğunu söyledi.

Kan bağışında harcanan 15 dakikanın, ihtiyacı olan bir başka kişinin ömrü olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Bağışlayacağınız bir ünite kan başka bir insana yaşam umudu olabilir. Bizlerde bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla kampanya başlattık. Tüm halkımızın destek vereceğinden eminiz." dedi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay da bir ünite kan ile 3 kişinin hayatının kurtulabileceğini belirtti.