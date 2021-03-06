Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar - Son Dakika

Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar

06.03.2021 11:17

Son dakika haberi... Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar Bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi, hayvanseverler sinir krizi geçirdi Anneleri, yakılan yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı Edirne'de, Meriç Nehri kenarında vahşice yakılan 8 yavru köpek...

Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar

Bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi, hayvanseverler sinir krizi geçirdi

Anneleri, yakılan yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

EDİRNE - Edirne'de, Meriç Nehri kenarında vahşice yakılan 8 yavru köpek ölüsü bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, olay yerine gelen hayvanseverler ise sinir krizi geçirdi. Yanan yavrularının başından bir an olsun bile ayrılmayan anne köpek ise görenlerin yüreklerini burktu.

Olay, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy yakınlarında bulunan ve NATO köprüsü olarak anılan mevkiinde meydana geldi. Çok sayıda sokak hayvanlarının bulunduğu ve hayvanseverlerin sık sık besleme yapmak üzere bölgeye geldikleri alanda, büyük bir şokla karşılaştılar. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

"Hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda"

Önce birkaç yavru köpek ölüsü bulduklarını dile getiren hayvanseverler, çevredeki yanık kokusunu takip ettiklerinde ise yaşanan canilik ortaya çıktı. 8 yavru köpeğin yanmış ölülerini gören hayvanseverler, sinir krizi geçirerek, göz yaşlarına hakim olamadı. "Hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda" diyerek, feryat eden hayvanseverler, bu caniliklerin son bulmasını istediklerini söyledi.

"Bu nasıl bir vicdan, çatır çatır yakmışlar"

Mürvet Taşvur isimli hayvansever yaşlı kadın olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Taşvur, yavru köpekleri nehir kenarında alkol alanların yakmış olabileceğini iddia ederek, "Çatır çatır yakmışlar. Allah cezalarını versin. Ne istediler bu yavrulardan. Bakmayın da bunu da yapmayın. Yeter. Çıksın artık bu kanun. Böyle bir dünya yok. Allah ciğerinizden çıkarsın. Bu nasıl vicdan, hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda" dedi.

"Canice olan, insanlık dışı bir şey"

Bölgede bulunan bir başka hayvansever Mehmet Bayhan da "Diyebilecek bir şey yok. Çünkü bu durumu anlatabilecek bir laf yok. Biz hayvanları beslemeye geldik. Bir koku alınca yaklaştık. Yanık kokusu aldık. Yanarak öldürülmüşler, canice olan bir şey. İnsanlık dışı. Saydığımıza göre 8 tane yavru köpek var. Belki daha fazla vardır. Bizim görmediğimiz" ifadelerini kullandı.

Anne köpek yanan yavrularının başından ayrılmadı

Edirne'de, Meriç Nehri kenarında vahşice yakılarak öldürülen 8 yavru köpek ölüsü bulundu. Yaşanan vahşette ise ortaya çıkan dram görenlerin yüreklerini dağladı. Yanan yavru köpeklerin annesi olan dişi köpek bir an olsun yavrularının başında ayrılmadı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, hayvanseverler söz konusu arazide yaptıkları incelemede henüz yeni doğan 5 adet yeni doğan yavru köpek buldu. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile belediye ekipleri rapor hazırlarken, yaşanan olayla ilgili olarak jandarma tarafından da soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar
Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar

Meriç Nehri, Edirne, Mevla, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Edirne'de kan donduran vahşet...Önce vahşice telef ettiler, sonra alev alev yaktılar - Son Dakika


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